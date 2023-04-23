Kardeşini vahşice katlettiği ortaya çıktı: Uykusunda boğazını ve cinsel organını kesmiş

Yayınlanma: 23.04.2023 - 17:58

Güncelleme: 23.04.2023 - 17:58

Kocaeli'de dün Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde üzerinde yer alan 4 katlı binanın 4. katından Emre T. (29) ile ağabeyi Murat Can T. (32) arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında evden çıkan Emre T. sabah saatlerinde tekrardan adrese geldi. Uyuyan ağabeyi Murat Can T.'yi bıçaklayarak öldüren Emre T. daha sonra evden kaçtı.

Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T. şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Can T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

KAN DONDURAN AYRINTI

Cinayet gerçekleştiği anda kardeşlerin babasının markette alışveriş yapmaya gittiği, annenin ise bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan Emre T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Emre Torun'un abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.







