Kardeşini vahşice katlettiği ortaya çıktı: Uykusunda boğazını ve cinsel organını kesmiş

Kocaeli'de Emre T. isimli şahıs ağabeyi Murat Can T.'Yİ uykusunda katletti. Cinayeti itiraf eden Emre Torun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 23.04.2023 - 17:58
Kardeşini vahşice katlettiği ortaya çıktı: Uykusunda boğazını ve cinsel organını kesmiş
Abone Ol google-news

Kocaeli'de dün Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde üzerinde yer alan 4 katlı binanın 4. katından Emre T. (29) ile ağabeyi Murat Can T. (32) arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında evden çıkan Emre T. sabah saatlerinde tekrardan adrese geldi. Uyuyan ağabeyi Murat Can T.'yi bıçaklayarak öldüren Emre T. daha sonra evden kaçtı.

Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T. şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Can T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 

KAN DONDURAN AYRINTI

Cinayet gerçekleştiği anda kardeşlerin babasının markette alışveriş yapmaya gittiği, annenin ise bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan Emre T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Emre Torun'un abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı. 




kocaeli kardeş cinayeti

İlgili Haberler

Uşak'ta kadın cinayeti: Yatalak eşini tüfekle öldürüp intihar etti

Uşak'ta kadın cinayeti: Yatalak eşini tüfekle öldürüp intihar etti
Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı: 'İntihar mı cinayet mi?'

Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı: 'İntihar mı cinayet mi?'
Muğla'da arkadaş cinayeti sanığı: 'Sadece korkutmak istedim'

Muğla'da arkadaş cinayeti sanığı: 'Sadece korkutmak istedim'

En Çok Okunan Haberler