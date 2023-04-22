Uşak'ta kadın cinayeti: Yatalak eşini tüfekle öldürüp intihar etti
Uşak'ın Eşme ilçesinde, yatalak eşi Ayşe Mandal'ı (52) av tüfeğiyle vurarak katleden Alattin Mandal isimli erkek, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Eşme ilçesinde meydana geldi. Alattin Mandal, iddiaya göre, Parkinson hastası yatalak eşi Ayşe Mandal'ı henüz bilinmeyen nedenle boynundan av tüfeğiyle ateş ederek vurdu. Alattin Mandal, aynı tüfekle kendisine de ateş ederken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde karı- kocanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Eşme Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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