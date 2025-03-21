Kardeşinin cinayetinin peşine düşen ağabeyden şok açıklamalar!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 14:35

Güncelleme: 21.03.2025 - 14:35

Esenyurt'ta 8 Mart Cumartesi günü ortadan kaybolan emlakçı Şeyhmus Süsli'nin (33) cansız bedeni Arnavutköy'de boş arazide bulundu. Diyaliz hastası olduğu öğrenilen Süsli'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili konuşan ağabey Rıdvan Süsli, "Ben bu şahıslardan şikayetçi ve davacıyım. Boğarak öldürmüşler" dedi.

Olay, 16 Mart Pazar günü akşam saatlerinde Ömerli Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta oturan ve emlakçılık yapan Şeyhmus Süsli'den haber alamayan yakınları 8 Mart Cumartesi günü polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri arama çalışması başlattı. Süsli ile aynı yerde kalan arkadaşı M.E.'nin ifadesine başvuran polis ekipleri arama çalışmalarını genişletti. Polis, Süsli'nin cansız bedenini Arnavutköy Ömerli Mahallesi'ndeki boş arazide buldu. Olayla ilgili şüpheli Ş.E., M.E. ve S.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Diyaliz hastası olduğu öğrenilen Süsli'nin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Otopsi işlemleri tamamlanan Şeyhmus Süsli'nin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Diyarbakır'a götürüldü. Süsliin cenazesi 18 Mart Salı günü Bağlar İlçesine bağlı Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Ş.E. ve M.E.ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'YIKILDIM'

9 gün boyunca kardeşinden haber alamayan Rıdvan Süsli "Kardeşim Cumartesi günü evden ayrılıyor. Evden ayrılmadan önce bacılarımın kadınlar gününü kutluyor. Ardından bir işim var diyerek dışarı çıkıyor ama geri dönmüyor. Pazar günü biz emniyete giderek ifade veriyorum kalıp ihbarı için. 9 gün boyunca aramadığımız bir yer kalmadı. Geçen hafta pazar günü bir haber geldi ben de bunun üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittim. Bir süre bekledikten sonra kardeşimin öldürüldüğünü söylediler. Orada ben yıkıldım" dedi.

'BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER'

Kardeşinin boğularak öldürüldüğünü iddia eden abi Süsli "Yapan şahıslar ise toplamda 5 kişiler. Şanziment'in resmi nikahlı eşi olan Ramazan da işin içinde, bunlardan şikayetçiyim. Bu işin peşini bırakmayacağım. Çarşamba günü Şanziment beni aradı görüştük. Kardeşimin nerede olduğunu sordum. Kardeşimin yerini bilmediğini söyledi. Yerini biliyorsan söyle gidip kardeşimi getireyim dedim. Bana yalan beyanda bulunarak söylemedi. Bunun parmağı olduğunu biliyordum. Şüphelenmiştim, ben bu şahıslardan şikayetçi ve davacıyım. Boğarak öldürmüşler. Şanziment'in eski dostu olan Mustafa ile ilişkisi olduğunu öğrendik. Kardeşimin eski ortağı Şanziment'i orada görüyor ve 'Oradan çık. Şeyhmus'u göndereceksiniz ben geleceğim' diyor. Aralarında ne geçti tam olarak bilmiyorum. Adli Tıp raporunda çıkacak zaten nasıl öldürüldüğü. Yakın bir arkadaşı var Çarşamba günü görüştüğüm, Mardinli bir bayan, 'Senin kardeşini öldüren Şanziment ve dostlarıdır.' dedi. 3 kişinin ismini verdi bana" ifadelerini kullandı.