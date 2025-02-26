Kardeşinin kimliğini kullanıyordu: 12 yıl sonra yakayı ele verdi

Eskişehir’de 4 ayrı suçtan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için 12 yıl boyunca kardeşinin kimliğini kullanarak firari yaşayan yakalandı. Şüpheli polis sorgusu ardından adliyeye sevk edildi.

Kardeşinin kimliğini kullanıyordu: 12 yıl sonra yakayı ele verdi
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İHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:44

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Ali Rıza İ. isimli şahsın farklı kimlikle işlem yaptığı tespit edildi.

Şahısla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bahse konu kişinin 23 Aralık 2013 tarihinden beri; iftira, kamu malına zarar verme, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma ve ibadete ayrılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Yaklaşık 12 yıldır firari yaşayan şahsın kardeşinin kimliğini kullanarak yaşamına devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince kardeşinin ikametinde yakalanan Ali Rıza İ. adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #eskişehir

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