Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç: 'Dünyaya örnek olacak işler yapmaya çalışıyoruz'

Yayınlanma: 25.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 04:00

400 bin nüfusa sahip Tepebaşı’nın Türkiye’deki en az 30 kentten daha büyük bir nüfusa sahip olduğunu belirten Ataç, “Biz belediyeyi aldığımızda Tepebaşı yeterli doktor, veteriner, spor merkezi ve market başta olmak üzere büyük eksikliklerle dolu küçük bir belediyeydi. İlçemizin çehresini değiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Ahmet Ataç, belediyenin, Alzheimer Konukevleri’ni, Yaşam Köyü projesine dikkat çekti. Ataç, “Özellikle sağlık ve sosyal bakım alanında dünya çapında, dünyaya örnek olacak işler yapmaya çalışıyoruz” dedi. Belediye bünyesinde oluşturan Çocuk Senfoni Orkestrası’na da vurgu yapan Ataç, buradaki çocukların Avrupa’da katıldıkları yarışmalarda önemli başarılar elde ettiğini ve bunu kalıcı kılmak istediklerini söyledi.

ATAÇ VE YALAZ, CUMHURİYET’İ ZİYARET ETTİ

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Alev Coşkun, yazarımız ve Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Arif Kızılyalın, Cumhuriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Cafer Kurt ile bir araya geldi. Alev Coşkun, ziyaret anısına “Yüz Yılın Tanığı Cumhuriyet Gazetesi 100 Yaşında” isimli kitabı Ataç ve Yalaz’a armağan etti.