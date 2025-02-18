Eskişehir'de kan donduran olay! Taş bağlanarak dereye atılan yavru köpekler can verdi

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde boynuna iple taş bağlanan iki köpek yavrusu derede ölü bulundu.

Eskişehir'de kan donduran olay! Taş bağlanarak dereye atılan yavru köpekler can verdi
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İHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:26

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Karaköprü mevkiindeki bir derenin içinde iki köpek yavrusunu fark eden yurttaşlar, ihbarda bulundu.

Bölgeye intikal eden belediye ekipleri köpekleri suyun içinden çıkardı.

İncelemede, sudan çıkarılan köpeklerin boynuna iple taş bağlandığı ve öldükleri belirlendi.

Köpek yavrularını suya atan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.


Etiketler: #eskişehir #Köpek

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