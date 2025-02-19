Eskişehir mutfağından soğuk havalarda içinizi ısıtacak enfes lezzet: Alişke çorbası tarifi

Yayınlanma: 19.02.2025 - 14:32

Güncelleme: 19.02.2025 - 14:32

Alişke Çorbası, Anadolu mutfağının en lezzetli ve besleyici tariflerinden biridir. İçerisindeki tavuk eti, sebzeler ve özel hamur parçalarıyla hem doyurucu hem de şifalı bir çorba çeşididir. Soğuk kış günlerinde iç ısıtan bu lezzetli çorbayı evinizde kolayca yapabilirsiniz. Peki, Eskişehir mutfağının içinizi ısıttan bu lezzeti nasıl yapılır? İşte, enfes Alişke çorbası tarifi...

ALİŞKE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet soğan

250 gr tavuk eti (göğüs veya but)

1 adet patates

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

5-6 su bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

Hamur için:

2 yemek kaşığı un

Su (hamuru açmak için)

ALİŞKE ÇORBASI YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayın ve sıvı yağ ile birlikte tencereye alın.

Orta ateşte soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

Küçük küçük doğradığınız tavuk etlerini ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Tavuklar pişmeye yakın, küp küp doğradığınız patatesleri ilave edin.

İnce doğranmış domatesleri de ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Domatesler suyunu çekince salçayı ekleyip iyice karıştırın.

5-6 bardak suyu tencereye ilave edin.

Patatesler yumuşayana kadar orta ateşte pişmeye bırakın.

Tuz ve karabiberi ekleyerek çorbanın lezzetini dengeleyin.

Bir kaseye unu alın ve azar azar su ekleyerek koyu kek hamuru kıvamında bir karışım hazırlayın.

Bir çay kaşığı yardımıyla hamurdan parçalar alıp çorbanın içine damlatın.

Bu aşamada çorbayı karıştırmamaya özen gösterin, hamurlar kendiliğinden yüzeye çıkacaktır.

Hamurlar yüzeye çıktıktan sonra kuru naneyi ekleyin ve çorbayı bir taşım daha kaynatın.

Çorbanız servise hazır!

Sıcak olarak kaselere alıp afiyetle tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!