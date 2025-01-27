Kardeşler arasındaki miras kavgasında paranın, cemaat üyelerini nasıl ayrıştırdığı ortaya çıktı: Menzil’de tapu savaşları

Yayınlanma: 27.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.01.2025 - 04:00

Menzil cemaatinde kardeşler arasında yaşanan miras kavgası cemaatin dergâhlar üzerinden döndürdüğü “vakıf-şirketpara” üçgenini de açığa çıkardı. Cemaat içinde en büyük desteği alan büyük ağabey Saki Elhüseyni’nin taraftarları Serhendi grubu ile diğer kardeşler Mübarek Elhüseyni’nin taraftarları “Gucdevan grubu” ve Fettah Elhüseyni’nin taraftarları “Semerkand grubu” arasında ayrışma hızla derinleşti.

Kardeşler, tapuları kendilerine ait olan dergâhlara rakip gruplara mensup olan cemaat üyelerini almıyor.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi’nde cemaatin merkez binası da çekişmeye sahne oldu. Mübarek Elhüseyni, Temmuz 2024’te tapuyu “bağış olarak” kardeşi Fettah Elhüseyni’nin kontrolündeki Semerkand Vakfı’na devretti. Devir işleminin ardından dergâh mensubu müritler tahliye olmamak için Mübarek Elhüseyni’ye Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan yasadışı medresenin tadilatı için 4 milyon TL para ve Semerkand Vakfı’na da geçmişe dönük 457 bin 668 TL değerinde kira ödedi.

ADANA’DA 295 BİN TL’LİK KİRA

Benzeri tartışma Adana’daki dergâhta da yaşandı. Adana’daki dergâh binasının tapusu kardeşlerden Emin Elhüseyni’ye ait. Emin Elhüseyni, dergâhın resmiyetini kazanmak için kurulan paravan şirkette geçmişe dönük “ödeme emri” gönderdi. Böylece Emin Elhüseyni, dergâhtaki müritlerden 2019’dan 2023’e kadarki süreç kapsamında, “yıllık adi kanuni faiziyle” birlikte toplamda 259 bin 250 TL kira bedelini ödemesini istedi. Bunun üzerine dergâh üyesi şikâyette bulundu. Emin Elhüseyni, konuya ilişkin Kasım 2024 tarihli jandarma ifadesinde ise şunları söyledi:

“Şikâyete konu taşınmazı 23 sene evvel bedelini ödeyerek satın aldım. Şikâyet eden şahısların iddiaları doğru olmayıp bana iftira mahiyetindedir.

Aleyhime iftira içerikli şikâyetçi dilekçesi veren ve onun tanıkları aynı kumpasa dahil olarak organize ve örgütlü biçimde hareket ettiklerini düşünmekteyim. 23 sene sonra hiçbir hakkı bulunmayan bir kişinin soyut safsatadan ibaret başlatılan soruşturmanın sonlandırılmasını ve şüpheli sıfatımın kaldırılmasını istiyorum.”