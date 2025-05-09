Kardiyolog yok, ekipman yok: Şırnak’ta kalp krizi ölümleri alarm veriyor!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 11:23

Güncelleme: 09.05.2025 - 11:23

Şırnak’ta son dört ayda kalp krizi geçiren 12 kişi, müdahale sırasında sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler nedeniyle hayatını kaybetti. Mevcut tabloyu Mezopotamya Ajansı'na aktaran Şırnak Tabip Odası Başkanı Serdar Küni, kentte hekim ve sağlık ekipmanı eksikliğine dikkat çekerek, kalp krizlerine bağlı ölümlerin önlenebilmesi için sağlık sisteminde iyileştirme yapılması gerektiğini ifade etti.

557 BİN NÜFUSA YALNIZCA 8 KARDİYOLOG DÜŞÜYOR

557 bin nüfuslu kentte yalnızca 8 kardiyolog bulunduğu, bazı ilçelerde kardiyoloji servisinin ve acil müdahaleye uygun ekipmanların bulunmadığı belirtiliyor. Kent merkezinde ise sadece bir anjiyo cihazı ile hizmet veriliyor. Kalp krizi geçiren vakaların, bu nedenlerle başka illere sevk edilmek zorunda kaldığı ve sevk sürecinde yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

'KALP KRİZLERİNDE ARTIŞ'

Küni, Türkiye genelinde olduğu gibi Şırnak'ta da kalp krizine bağlı ani ölümlerde artış yaşandığını söyledi. Bu artışta hareketsiz yaşam tarzı, madde bağımlılığı, pandemi sonrası etkiler ve genç yaşta kalp rahatsızlıklarının artmasının etkili olduğunu belirtti.

Randevu sisteminde yaşanan sorunlara da değinen Küni, bölgede bazı hastaların uzun süre randevu alamadığını, mevcut kardiyologların da sayıca yetersiz olduğunu söyledi. Kalp hastalıklarına karşı erken teşhis ve düzenli poliklinik hizmetlerinin önemine işaret etti.

Çevresel koşulların sağlık üzerindeki etkilerini de vurgulayan Küni, bölgedeki termik santraller, kömür ocakları ve diğer çevresel faktörlerin solunum ve kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Ek olarak, bölgede uzun süredir devam eden çatışma ortamının yarattığı stresin de kalp sağlığını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Küni, kalp krizlerine karşı korunmada yaşam tarzı değişikliklerinin, düzenli fiziksel aktivitenin, sağlıklı beslenmenin ve sigara kullanımının azaltılmasının önemli olduğunu ifade etti.