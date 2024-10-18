Kargo aracının el freni boşaldı: 3 araca çarpıp evin bahçesine düştü

Yayınlanma: 18.10.2024 - 16:02

Güncelleme: 18.10.2024 - 16:02

Kaza, saat 12.20 sıralarında Burdur merkez Emek mahallesi 22034 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre PTT Kargo dağıtım aracı sürücüsü İ.Ç., 22034 Sokak üzerinde kargo dağıtmak için park ettiği Ford marka araçtan indi.

Yokuşta bırakılan ticari araç el freninin boşalması sonucu geri doğru kaymaya başladı. Geri kayan ve hızlanan araç sokak üzerinde park halinde olan 15 NZ 077 plakalı Fiat marka otomobile ardından 15 SA 738 plakalı Ford marka otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle daha da hızlanan kargo aracı 22045 sokak kesişiminde Yahya Kemal Caddesi’ne doğru seyir halinde olan 15 ABF 946 plakalı Opel marka otomobile çarparak iki katlı müstakil bir evin bahçesine düştü.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sek edildi. Kazada yaralanan kimse olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.