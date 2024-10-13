Samsun’da ele geçirilen 49 bin adet sentetik hap ile ilgili kargo çalışanı tutuklandı
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 49 bin 98 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kargo çalışanı S.İ., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 49 bin 98 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili kargo çalışanı 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Atakum ilçesinde 3 şahsın araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 49 bin 98 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili bir kargo şirketi çalışanı S.İ. (35) isimli şüpheli gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.İ. bugün "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.İ. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Etiketler: #narkotik
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