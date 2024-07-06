Kargo ile uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 2 gözaltı
Samsun’da kargo paketinde 21 bin 504 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde K.S. ve K.K. isimli şahıslara ait kargo paketinde yapılan aramada 21 bin 504 adet sentetik ecza ele geçirildi.
2 şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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