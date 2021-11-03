Kargo paketinden 500 bin TL'lik uyuşturucu çıktı
Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kargo paketinin içerisinde piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Teknik Analiz ve Sokak Suçları görevlilerince yapılan çalışmada M.K. ve C.M.'nin kargo ile kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi üzerine harekete geçildi.
Operasyon düzenleyen ekipler, kargo paketi içinde çöp kovasına gizlenmiş 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada ise 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 35 adet fişek de bulunurken, kargo paketinin göndericisi de yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 500 bin TL olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.
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