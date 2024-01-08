Kargo patladı: 4 çalışan zehirlendi

Niğde PTT kargoda çalışan 4 personel, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İHA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 11:44
Kargo patladı: 4 çalışan zehirlendi
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Olay, Niğde Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan PTT kargo şubesinde meydana geldi. 

Kargo sevkiyatı sırasında zirai ilaç yüklü bir kargonun düşerek patlaması sonucu 4 kargo çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. 

Yapılan ihbarın ardından kargo şubesine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alırken itfaiye ekipleri ise patlayan kargonun çevresinde temizlik çalışması yaptı.

4 kargo çalışanı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.


Niğde PTT kargo patlama

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