Kargo teslimi yapmak için girdiği 14 katlı sitede mahsur kaldı!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 10:32

Güncelleme: 29.12.2023 - 11:14

Olay, saat 11.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi 3807 sokaktaki bir sitenin 14 katlı binasında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bir kargo şubesinde çalışan Burak Teoman Ertuğrul, kargosunu teslim ettikten sonra aşağıya inmek istedi. Bunun için asansöre binen Ertuğrul, zemin katın tuşuna bastıktan sonta asansör yarım metre indi ve iki kat arasında asılı kaldı.

Yaptığı çabaların ardından asansörden çıkamayan genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye Büyükşehir Belediyesi Hürriyet İtfaiye İstasyonu'ndan ekipler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye görevlileri 12.kata çıktı. Burada ilk önce asansör içerisinde yardım bekleyen gence ulaşan ekipler iletişim kurarak kendisini kurtaracaklarını söyleyip moral verdi.

Ekipler önce asansörün elektiriğini keserek sistemi güncellemek istedi, ardından ise çatıda bulunan asansör dairesinden asansör yukarı çekildi. Asansörün kapısı açılarak genç bulunduğu yerden kurtarıldı.

"MAHSUR KALDIM"

Yaşadıklarını anlatan Burak Teoman Ertuğrul, “Kargomu verdim inecektim asansör böyle oldu, yaklaşık 45 dakika 1 saat arası asansörde mahsur kaldım” dedi.