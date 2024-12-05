Kargo şirketinden 4 milyon TL döviz bulunan kasa çalındı

Fatih'te bir işyerinde 4 milyon TL değerinde döviz bulunan kasa çalındı. İki şüpheli gözaltına alındı.

Kargo şirketinden 4 milyon TL döviz bulunan kasa çalındı
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DHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 11:00

Fatih'te bir kargo şirketinde iş yerini açan E.Y., içerisinde 4 milyon TL döviz olan kasanın çalındığını fark ederek polise haber verdi. İhbar üzerine polis harekete geçti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Bahaddin G. ile Adem K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

KASAYI SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ÇIKARDILAR

Şüphelilerin işyerinden kasayı çaldıkları anlar, işyerindeki ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gece saatlerinde işyerine giren şüphelilerin bir süre arama yaptıktan sonra ofis kısmında kasayı bulmaları ve sürükleyerek işyerinden çıkardıkları kasayı geldikleri otomobilin bagajına yükleyerek kaçtıkları görüldü. 


Etiketler: #Fatih #kargo şirketi

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