Kargo ücretleri yardımları azaltıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin üzerinden 7.5 ay geçti. Ancak birçok sorun halen çözüm bekliyor. Deprem bölgesine yardımda bulunmak isteyen yurttaşlar ise kargo fiyatlarının yüksekliğinden şikâyetçi. Başta akaryakıt olmak üzere çeşitli alanlarda yapılan zamların etkisiyle şehirlerarası 8 kiloluk bir kargonun özel firmalarla gönderim ücreti 240 lirayı buluyor.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00
Kargo ücretleri yardımları azaltıyor
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Yakın zamanda kargo ücretlerine zam yapan PTT’de şehirlerarası 8 kg ağırlığındaki kargo ücreti 160 lirayı aşarken 10 kg ağırlığındaki kargo gönderim ücreti yaklaşık 200 liraya ulaştı. 

PTT ÖNCÜ OLSUN İSTEĞİ 

Yurttaşlar, deprem bölgesine gönderilen kargolarda başta PTT olmak üzere özel indirim ya da muafiyet sağlanmasını istiyor. Gazetemize konuşan ve Osmaniye’de yaşayan Berrin Fethullahoğlu, “Sade bir vatandaş olarak ülkemizin her yerine öğrencilere kitap, kırtasiye ürünleri gönderiyorum. Enflasyonla birlikte kargolar inanılmaz fiyat yükseltti. PTT’nin bu tarz durumlar için geçerli olan indirimi sonlanmış. Ben de bir depremzedeyim. Kargo para almasa o paraya koliye birkaç öğrenciye daha kırtasiye koyabiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

(Hikmet Çinçin)

Lojistik hizmetinin deprem bölgesi için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğuna değinen Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, “Kargo ücretlerinin yüksekliği, bölgeye yardımda bulunmak isteyen yurttaşlarda caydırıcılık yaratabiliyor” dedi. Bölgenin yardıma ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Çinçin, “Deprem bölgesine gönderilecek kargolarda yurttaşlara muafiyet ya da indirim sağlanması konusunda PTT’nin öncülük etmesini talep ediyoruz” sözleriyle çağrıda bulundu. 


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