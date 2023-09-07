Rusya’ya gidiyordu: Kargo gemisi İstanbul Boğazı’nda arıza yaptı

Tuzla’dan Rusya’ya seyir halinde olan kargo gemisi İstanbul Boğazı’nda arıza yaptı. 166 m boyundaki genel kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Ahırkapı’ya demirletildi.

İHA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 10:55
Rusya’ya gidiyordu: Kargo gemisi İstanbul Boğazı’nda arıza yaptı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Tuzla’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda USG ZURICH isimli gemi kargo gemisi arıza yaptı. 

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kılavuz Kaptan, KURTARMA-6 römorkörü ve KURTARMA-10 römorkörü sevk edildi. 

Yapılan çalışmaların ardından 166 m boyundaki genel kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Ahırkapı’ya demirletildi.


Player Alanı
Rusya İstanbul Boğazı gemi Arıza

İlgili Haberler

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Limana demirledi

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Limana demirledi
ABD savaş gemisi USS Nitze, Boğaz'a demirledi

ABD savaş gemisi USS Nitze, Boğaz'a demirledi
Zeytinburnu'nda arızalanan metrobüsün yolcuları durağa yürüdü

Zeytinburnu'nda arızalanan metrobüsün yolcuları durağa yürüdü

En Çok Okunan Haberler