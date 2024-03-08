Kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı

Yayınlanma: 08.03.2024 - 12:55

Güncelleme: 08.03.2024 - 12:56

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle müşterek operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, kargo yoluyla uyuşturucu madde temin eden U.B., K.İ. ve S.İ. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’ndeki ikametlerinde yapılan eş zamanlı aramalarda 3 paket halinde 1 kilo 900 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.