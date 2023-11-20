'Kargocuyum' diyerek girdiği binadaki ayakkabıları çaldı
Avcılar'da 'Kargocuyum' diyerek binaya giren şüpheli, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Asansörde dişlerini inceleyen daha sonra da ayakkabıları çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.
Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'taki binaya saat 19.00 sıralarında gelen ve zillerden birisini çaldıktan sonra "Kargo" şeklinde yanıt vererek kapıyı açtıran şüpheli, asansöre yöneldi.
HEPSİNİ TORBAYA DOLDURDU
Asansöre bindikten sonra uzun süre dişlerini inceleyen şüpheli, katları tek tek dolaşarak kapı önüne bırakılan ayakkabıları torbaya doldurdu.
İki bloğu dolaşarak 10 çift ayakkabıyı torbaya dolduran şüpheli binadan uzaklaştı.
Durumu fark eden bina sakinleri ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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