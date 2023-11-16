Kargo paketinde kimyasal madde sızıntısı: Valilikten açıklama geldi!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 15:21

Güncelleme: 16.11.2023 - 15:31

Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'taki kargo firmasına gelen pakette, kimyasal madde sızıntısı görüldü. İşyerindeki kargo firması çalışanları ile müşteriler sızıntıdan etkilenirken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Firmanın bulunduğu sokağa giden yollar ulaşıma kapatıldı. Özel kıyafetli Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, binanın önüne acil sağlık çadırı kurdu.

BENZOİL KLORÜR TESPİTİ

Kimyasal maddeden etkilenen 4 kişi, olay yerine kurulan sağlık çadırındaki ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Kimyasal maddenin benzoil klorür olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darıca ilçemizde bulunan bir kargo şirketinde teslim alınan paketten kaynaklı kimyasal gaz sızıntısı sonucu etkilenen 4 kargo çalışanı tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olay adli ve idari makamlar tarafından soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 14 KİŞİ ETKİLENDİ

Kocaeli Valiliği, kargo firmasında yaşanan kimyasal sızıntı olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 14 kişinin kimyasal sızıntıdan etkilendiğinin ifade edildiği açıklamada, “16 Kasım günü saat 11.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine Darıca ilçemizde faaliyet yürüten bir kargo firmasına ait işyerinde zehirlenme ihbarı yapılması üzerine Valimiz Seddar Yavuz’un talimatlarıyla bölgeye ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik birimleri yönlendirilerek çevre güvenliği dahil gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. İlk belirlemelere göre taşınmak üzere bir firmadan teslim edildiği anlaşılan ve içinde kimyasal madde bulunan malzemenin nakliyesi sırasında sızıntı meydana gelmesinden kaynaklı geçici zehirlenme olayının yaşandığı tespit edilmiştir. Olaydan etkilenen 14 firma çalışanının genel durumları iyi olmakla birlikte, 4’ünün hastanelerde takipleri devam etmektedir. Bahse konu madde ise 110 ekiplerine bağlı kimyasal olaylara müdahale ekibince olay yerinden güvenli bir şekilde alınarak gerekli incelemelere başlanılmıştır. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılmıştır” denildi.