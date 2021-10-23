Kargoda kaybolan 'altın' için karar
Yargıtay 15. Ceza Dairesi, içinde toplam 31,5 gram altından oluşan künye, yüzük, bileklik ve tek taş yüzük bulunan paketin kargoda kaybolmasına ilişkin kararını açıkladı.
Ayvalık'ta bir kuyumcu, internetten satışını yaptığı, toplamı 31,5 gramı bulan, çocuk künyesi, 2 büyük taşlı kadın yüzüğü, kadın bileklik ve tek taş yüzüğü, kargo firması aracılığıyla alıcısına gönderdi.
Bir süre sonra altınların alıcısına ulaşmaması üzerine paketin kargo taşıması sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine kargo firmasının kuryesi, araç şoförü ve şirket müdürü hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan dava açıldı.
Altınların bulunduğu paketin, kargo firmasına geldiği ancak sanıkların kusurlu davranarak kargoyu kaybettikleri, böylece hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işledikleri iddia edildi.
BERAAT KARARI VERİLDİ
Ayvalık 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılamada, sanıklardan kargo firmasının müdürü hakkında "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" nedeniyle beraat kararı verdi.
DOSYA YARGITAY 15. CEZA DAİRESİNE GELDİ
Daire, yerel mahkemenin beraat kararını onadı. Dairenin kararında, "Sanığın aşamalarda değişmeyen beyanları ve tüm dosya kapsamından, adı geçen şirkette müdür olarak çalıştığı, suça konu eşyaların dağıtım esnasında, temyiz dışı sanıkların sorumluluğu altında bulunduğu sırada kaybolduğu, sanığın savunmasının aksine cezalandırılması için yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılarak beraatine dair mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir" değerlendirmesi yer aldı.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- ABD'den kritik Halkbank kararı
- Dizide 10 saniye göründü, hayatı değişti
- Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Rıza Sarraf bulundu: İşte yeni ismi ve yeni işi
- Kavala'dan Erdoğan'a yanıt geldi
- Kuruçay'ın ölümünde kahreden ayrıntı
- AKP tarihinin en düşük bandında
- Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha
- 'Sonunuz onlar gibi olur'