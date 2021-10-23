EPDK'den elektrik tarifesi kararı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte mesken, tarımsal sulama ve diğer tüketici gruplarına yönelik son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları belirlendi.
EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tüketim miktarı, 2022 yılı için mesken tüketici grubuna yönelik yıllık 50 milyon kilovatsaat, tarımsal sulama tüketici grubuna yönelik yıllık 7 milyon kilovatsaat ve diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 3 milyon kilovatsaat olarak uygulanacak.
SABİT TUTTU
EPDK, aynı tebliğin 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan ve 1 Ocak 2019'dan itibaren 1,0938 olarak uygulanan enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kar dikkate alınarak belirlenen katsayıyı (KBK) da sabit tuttu.
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