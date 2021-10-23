Elon Musk'tan Bitcoin'e müdahale sinyali
Kripto para piyasasına yön veren Elon Musk, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla kafaları karıştırmaya devam etti.
Milyarder iş insanı Elon Musk, Bitcoin'in rekor kırması, Ethereum'un 4000 dolar direncini aşmasının ardından tweet attı. Musk, tweetinde bir çiftin Bitcoin ve Ethereum'daki fiyat değişimlerini izlemesini resmetti.
Musk Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bitcoin fiyatının 69 bin dolar seviyesine kadar yükseleceğini belirtti. Ayrıca Musk’ın ethereum için belirlediği zirve de 4200 dolar.
MUSK’IN ATTIĞI TWEETLERE BORÇLU
Musk’ın attığı tweetler sayesinde Dogecoin 0.7 doların kıyısına kadar gelmişti. Aynı şekilde Shiba Inu’da bugün bulunduğu noktayı Elon Musk’ın attığı tweetlere borçlu denilebilir.
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