Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 15 Temmuz'un bu yıl Salı gününe denk gelmesiyle birlikte, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kargoların açık olup olmadığı merak edildi. Peki, kargolar 15 Temmuz'da çalışıyor mu? 15 Temmuz Salı günü kargolar açık mı?

KARGOLAR 15 TEMMUZ'DA ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil kapsamında değerlendirildiğinden kamu kurumlarının yanı sıra birçok özel sektör kuruluşu da hizmet vermemektedir. Kargo şirketleri de bu tür resmi tatil günlerinde genellikle dağıtım ve teslimat işlemlerine ara vermektedir.

Bu doğrultuda;

Yurtiçi Kargo,

Aras Kargo,

MNG Kargo,

PTT Kargo,

Sürat Kargo

gibi Türkiye genelinde faaliyet gösteren büyük kargo firmalarının 15 Temmuz 2025 Salı günü hizmet vermemesi bekleniyor.

Ancak bazı firmalar, özellikle büyük şehirlerde sınırlı sayıda şube veya özel kurye hizmetleri aracılığıyla sınırlı dağıtım gerçekleştirebiliyor. Gönderi bekleyen ya da kargo işlemi yapmak isteyen kişilerin mağduriyet yaşamaması adına, ilgili kargo firmasının resmi internet sitesi veya çağrı merkezi üzerinden güncel çalışma bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

PPT KARGO 15 TEMMUZ'DA ÇALIŞIYOR MU?

PTT Kargo, resmi tatil kapsamında değerlendirilen 15 Temmuz’da hizmet vermeyecektir. Kargo gönderimi ve teslimat işlemleri, 16 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenine göre yeniden başlayacaktır.