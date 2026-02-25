Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti!

Gökkiriş Mahallesi'nde yaşayan Sinem Taç'tan (19) acı haber geldi.

Edinilen bilgiye göre; Taç, üç gün önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Taç'ın yapılan kontrollerinde apandisitinin patladığı tespit edilerek acil olarak tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan Taç, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım tedavisi devam eden Sinem Taç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Geçen Mayıs ayında evlendiği öğrenilen Sinem Taç’ın ani ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Taç'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökkiriş Mezarlığı'na defnedildi.