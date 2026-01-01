Karın ardından… Uzmanı tarih verdi: İstanbul’a ‘fırtına’ uyarısı!

İstanbul’un genelinde etkili olan soğuk hava ve bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle AKOM’da gelişmeleri takip eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, son durumu anlattı.

Murat Yazıcı cumartesi günü hızı yaklaşık 80 ile 100 kilometreye çıkması beklenen fırtına için İstanbulluların daha dikkatli olmasını istedi. Yazıcı, kar yağışının İstanbul’u terk edeceğini yarından itibaren hava sıcaklığının artacağını belirtti.

Yazıcı açıklamasında şunları söyledi:

“CUMARTESİ ÖZELLİKLE HIZI 80–100 KİLOMETREYE KADAR ÇIKAN BİR FIRTINA BEKLİYORUZ”

“Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum umarım hep birlikte güzel bir yıl geçiririz. Bir haftadır İstanbul bir soğuk hava dalgasının etkisinde ve birkaç gündür AKOM'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak teyakkuz halindeyiz. Dün geceden itibaren beklenen kar yağışı ilde başladı. Özellikle kuzey kesimlerde Beykoz, Sarıyer civarında etkili bir yağış oldu. Baktığınızda İstanbul büyük bir coğrafya. Bazı kesimlerde hiç bu hissedilmezken, bazı kesimlerde yoğun bir mücadele geçirildi. Günün ilerleyen saatlerinde, özellikle öğlen saatlerinden itibaren yağış etkisini Kağıthane, Eyüpsultan gibi bölgelerde yaygınlaştırdı ve saat üç itibariyle de Avrupa Yakası etkisini kaybedip Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladı. Bu yağışın bir iki saat daha sürmesini bekliyoruz sonrasında İstanbul'u terk edecek. Yarından itibaren daha sakin, hava sıcaklıklarının yükseldiği bir gün yaşayacağız. Cumartesi itibariyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Cumartesi özellikle hızı 80–100 kilometreye kadar çıkan bir fırtına bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını rica ediyoruz.

“ON BİNİN ÜZERİNDE KAMERAYLA ŞEHRİ GÖZLEMLİYORUZ”

Sonrasında İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerine çıkacak. Belki 20 Ocak'tan itibaren yeniden bir kar yağışı alma ihtimalini öngörüyoruz şu an. 20 Ocak'tan sonra o güne kadar çok ciddi bir şey beklemiyoruz yağmur dışında. Dün gece itibariyle bazı yollarda çok kısa süreli ulaşımın etkilendiği durumlar söz konusu oldu ama ciddi bir sorun yaşamadık. Herhangi bir yaralanma ya da daha kötü bir vaka ihbarı birimlerimize iletilmedi. Ekiplerimiz görevinin başında çalışmalarını sürdürüyorlar. Hava koşullarıyla ilgili dediğim gibi bir buzlanma vesaire beklemiyoruz. Etkili bir kar yağışı da bu saatten sonra beklemiyoruz. Tabii bir tatil günü özellikle öğlen saatlerimizden itibaren trafik akışında yoğunlaşmalar görüyoruz. Bir uyarımız yok şu an itibariyle. Dediğim gibi cumartesi günü beklediğimiz fırtınayla ilgili uyarımızı tekrarlamış olayım. AKOM’da burada da gördüğümüz bütün aksaklıkları kameralar üzerinden biliyorsunuz on binin üzerinde kamerayla şehri gözlemliyoruz.

“DÖRT BİNE YAKIN PERSONELİMİZLE TEYAKKUZDAYDIK”

Burada gördüğümüz aksaklıkları, gerekse çözüm merkezimiz üzerinden bize iletilen ihbarlarla ilgili ekiplerimizi sahada bin 500 civarında aracımız ve dört bine yakın personelimiz de zaten teyakkuzdaydık. Bu araçlarımızın yarısının da 755 tanesinin de kar küreme aracı ve tuzlama aracı olduğunu ifade etmiş olayım. Bunun dışında başka hizmetlerimiz de söz konusu. Özellikle beş yüze yakın vatandaşımızla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde ve bu dönem için kiralanan otellerde misafir ediyoruz evsiz vatandaşlarımızı ayrı sokak hayvanlarıyla ilgili hizmetimiz bu dönemlerde biraz daha artarak devam ediyor"

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu saatlerde İstanbul Valisi Davut Gül de İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne gitti. Gül, AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve diğer yetkililerden bilgi aldı.