'Kariyer Gelişimi ve Liderlik Zirvesi' Ankara’da yapıldı

Çankaya Belediyesi ile Ankara İş Dünyası Gelişim Derneği iş birliğinde düzenlenen “Kariyer Gelişimi ve Liderlik Zirvesi” gerçekleştirildi.

Uzman biyolog ve siyaset bilimci Ekin İlgün ile TUÇHAD Genel Başkanı Ayşe Şimşir’in moderatörlüğünü üstlendiği oturumlarda; iş dünyası, liderlik, kariyer gelişimi ve dijital dönüşüm konuları ele alındı.

Etkinlikte ''Siyaset ve felsefe odasında aşk hikayeleri Düşüş'' kitabının yazarı Prof. Dr. Seda Ünsar, Boğaziçi Üniversitesi Social Media Labs Yönetim Kurulu Üyesi Arda Kallen, TED Mezunları Dernekleri Federasyonu Başkanı Serhat İpek, Siemens Digital Industry SAC Group Manager Aykut Teker, RE/MAX Master CEO’su Oğuzhan Öztürk, 3CourseRoastery Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Küçükoğlu ve Pasifik Teknoloji Kurumsal Operasyonlar Direktörü Dr. Nilsun Okan konuşmacı olarak yer aldı.

Yoğun ilgi gören zirvede, Ankara İş Dünyası Gelişim Derneği Başkanı Betül Görkem, katkı sunan konuşmacılara plaketlerini takdim etti. Etkinliğe Ankara Life Dergisi imtiyaz sahibi Sertaç Kantarcı başta olmak üzere çok sayıda iş insanı ve davetli katıldı.

Kariyer yolculuğuna yön vermek isteyen katılımcılar için önemli kazanımlar sunan zirvenin kapanışında Ekin İlgün, organizasyona destek veren tüm paydaşlara ve katılımcılara teşekkür etti.