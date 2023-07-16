Karma eğitimi hedef almıştı: Bakan Tekin, Özel Fener Rum okullarını ziyaret etti

Yayınlanma: 16.07.2023 - 14:17

Güncelleme: 16.07.2023 - 14:18

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını incelemek üzere gerçekleştirilen okul ziyaretleri kapsamında İstanbul Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ni ziyaret etti.

Çiçeklerle karşılanan Tekin, okulun yürüttüğü eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Görüşmede, tarihi bir okul olan Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'nin bakımı ve restorasyonuna dair görüş alışverişinde bulunuldu.

AÇIKLAMA YAPTI

Tekin, okulun ihtiyaç duyduğu konularda gerekli desteğin sağlanacağını belirterek, "Bugün güne, Türk-İslam devlet geleneğinin temel direği olan; bir arada ve barış içinde yaşamanın en müşahhas örneklerinden olan ve İstanbul'un Fethi'nden hemen sonra 1454 yılında kurulan Fener-Rum Ortaokul ve Lisesi ziyareti ile başladık" dedi.

KARMA EĞİTİMİ HEDEF ALMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber’de eğitim sistemiyle ilgili, kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" gerekçesini öne sürerek "Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" demişti.

Bakan Tekin'in sözleri infial yaratırken; Cumhur'un küçük ortakları MHP'den ve Büyük Birlik Partisi'nden destek gelmişti.