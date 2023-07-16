Cem Boyner'den Levent Gültekin'e 'Cumhurbaşkanı adayı' yalanlaması

Yayınlanma: 16.07.2023 - 08:57

Güncelleme: 16.07.2023 - 08:57

İş insanı Cem Boyner, gazeteci Levent Gültekin'in “Beni Cumhurbaşkanı adayı yapmak istedi” şeklindeki açıklamasını yalanladı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Boyner'in Levent Gültekin'i yalanladığını söyledi. Altaylı, kendisiyle konuştuğu Boyner’in “Levent Gültekin ile tanışmıyorum bile" dediğini aktardı.

"TANIŞMIYORUM BİLE"

Kendi kişisel kanalından yayın yapan Altaylı, Boyner'in, "Levent Gültekin'le hayatımda hiç konuşmadım, karşı karşıya gelmedim. Kendisi ile tanışmıyorum bile" dediğini aktardı.

Levent Gültekin 2018'de cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

Gültekin katıldığı bir programda o sürece dair yaptığı değerlendirmede, "Gaza geldim. Başta Prof. Dr. Üstün Ergüder olmak üzere pek çok akademisyen, eski siyasetçi, Cem Boyner başta olmak üzere bazı işadamları, aklınıza gelebilecek 40-50 kişi ‘Aday ol. Sen girersen muhafazakâr mahalleden en az 2-3 puan oy alırsın. Seçim 2. tura kalır. Bir şans olur’ dediler. Çocuk gibi onların gazına geldim ve ‘adayım’ dedim. Dediğim anda hepsi toz oldu. Çok haklısınız. Bu büyük hataydı ama egodan değil, onların gazıyla oldu. En büyük hatamdır" diye konuşmuştu.

GÜLTEKİN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Gültekin ise gece saatlerinde Twitter hesabından açıklama yaptı. Boyner'le telefonda konuştuğunu söyleyen Gültekin, "yanlış anlamaları giderdiklerini" yazdı.

Gültekin, "Cem Bey ile telefonda konuştuk, yanlış anlaşılmaları giderdik. Bu kişisel konunun bu kadar tartışılması anlamsız" dedi.

Cem Bey ile ( @cem_boyner) telefonda konuştuk, yanlış anlaşılmaları giderdik. Bu kişisel konunun bu kadar tartışılması anlamsız. — Levent Gültekin (@acikcenk) July 15, 2023

CHP ‘HAYAL ÜRÜNÜ’ DEMİŞTİ

Gazeteci Levent Gültekin, cumhurbaşkanı seçimi öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüğünü ve aday olmamasını söylediğini öne sürmüştü.

Bunun üzerine CHP’den yapılan açıklamada söz konusu görüşmenin yapılmadığı, anlatılanların “hayal ürünü” olduğu belirtilmişti.