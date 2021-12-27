Karma OSB'ye karşı köylülerin mücadelesi sürüyor: Kararı uygulayın

27 Aralık 2021 Pazartesi, 13:28

Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyü merasında yapılması planlanan Karma OSB için köylülerin hukuk mücadelesi sürüyor. Uzunköprü Karma OSB’nin kurulacağı yerin orman ve tarım arazisi olduğunu belirtenler, bölgenin göletlerine içme suyu havzası ve 14 bin dönüm sulu ve kuru tarım arazisine zarar vereceği iddiasıyla dava açmıştı.

Köylülerin açtığı 4 davanın 3’ünde de Karma OSB aleyhine 3 bilirkişi raporu verildi. Son davada ise Edirne İdare Mahkemesi, bilirkişi raporundaki ‘OSB alanın mutlak tarım arazisi ve özel ürün arazisi’ tespitinden hareketle çalılık vasfında olmadığı, bu nedenle tarım kapsam dışı alan olarak nitelendirilemeyeceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Edirne Valiliği Tarım ve Orman Müdürlüğü ile OSB yönetimi tarafından üst mahkeme olan İstanbul Bölge Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararına itiraz davası açılmı; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, yapılan itirazı reddetmişti.

DANIŞTAY'DAN YÜRÜTME DURDURMA KARARI

Karara itiraz edenler, üst ölçekli planlarda yapılan değişikliklerin iptali için Danıştay'ın 6. Dairesi'ne açtıkları davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Avukat Bülent Kaçar'ın tarafından yapılan açıklamada, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kavacık köylülerinin haklı itirazlarını bu güne kadar hiç dikkate almadığı belirtilerek şu ifadeleri kullandı:

"Yüzlerce Kavacık köylüsü neden köylerine, göletlerine, meraya, tarım alanlarına, DSİ ormanına, cevizliklerine, tümülüslerine bitişik Organize Sanayi Bölgesi kurulamayacağını anlatan gerekçeli yazılı itirazlarda bulundular. Ancak halka hizmet için görev yapması beklenilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kavacık köylülerinin bu haklı itirazlarını görmezden gelmiştir." Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:

"Davacı müvekkil adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ve Edirne Valiliği'nden yürütmeyi durdurma kararının ivedilikle uygulanmasını, bilime aykırılığı üç ayrı bilirkişi paporu ve iki ayrı yürütmenin durdurulması kararı ile hukuka aykırı olduğuna Danıştay 6.Dairesince ve Edirne İdare Mahkemesince hükmedilmiş olan Uzunköprü Karma OSB projesinin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz.

Karma OSB kurulmak istenen tarım arazilerini OSB Alanı ilan eden plan değişikliklerinin açıkça hukuka aykırılığı hüküm altına alındığı için hukukun üstünlüğü ilkesi gereği Uzunköprü Karma OSB yönetimini bilime ve hukuka, mahkeme kararlarına saygı çerçevesinde Karma OSB projesini Kavacık köyüne kurma ısrarından vazgeçmeye çağırıyoruz."