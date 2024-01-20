Karne günü acı ölüm: Annesiyle birlikte hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 20.01.2024 - 09:03

Güncelleme: 20.01.2024 - 09:03

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Musazade Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İ.Ö. yönetimindeki 08 AAJ 566 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında yürüyen Hülya Külünk (40) ve oğlu Ömer Nazım Külünk’e (12) çarptı. Yoldan çıkan kamyonet takla atarak, çay bahçesine devrildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anne ve oğlu kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

KARNE FOTOĞRAFI YÜREKLERİ SIZLATTI!

Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Nazım Külünk'ün bugün sınıfında karne heyecanı yaşadığı fotoğraf ise yürek burktu.

Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, yaşamını yitiren öğrencisi için sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.