Karne günü acı ölüm: Annesiyle birlikte hayatını kaybetti!
Arhavi'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarında yürüyen Hülya ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e çarparak, çay bahçesine devrildi. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği kazada sürücü, yaralandı. Kazada ölen 7'nci sınıf öğrencisi Külünk'ün, kazadan saatler önce karne heyecanı yaşadığı fotoğraf yürek burktu.
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Musazade Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; İ.Ö. yönetimindeki 08 AAJ 566 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında yürüyen Hülya Külünk (40) ve oğlu Ömer Nazım Külünk’e (12) çarptı. Yoldan çıkan kamyonet takla atarak, çay bahçesine devrildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Anne ve oğlu kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
KARNE FOTOĞRAFI YÜREKLERİ SIZLATTI!
Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Nazım Külünk'ün bugün sınıfında karne heyecanı yaşadığı fotoğraf ise yürek burktu.
Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, yaşamını yitiren öğrencisi için sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.
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