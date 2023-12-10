17 yaşındaki Saffet'in acı ölümü: Babasının otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde babasının otomobiliyle yol kanerındaki beton direğe çarpan Saffet Aras Kol (17), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 15:34
17 yaşındaki Saffet'in acı ölümü: Babasının otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybetti
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Kadriye Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında babasına ait 07 APE 077 plakalı otomobili kullanan Saffet Aras Kol, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, yol kenarındaki  beton direğe çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Saffet Aras Kol, itfaiye ve sağlık ekipleri yardımı ile çıkartıldı.

KURTARILAMADI

Kol'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı duyup olay yerine gelen Saffet Aras Kol'un yakınları büyük üzüntü yaşadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kol'un cenazesi savcının ilk incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada parçalanan otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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