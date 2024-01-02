Öğretmenin acı ölümü... 12 gün önce aldığı motosiklet sonu oldu!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 16:23

Güncelleme: 02.01.2024 - 16:24

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Caddesi'nde dün saat 22.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olan Süleyman Çabuk'un (45) kullandığı 20 ADL 512 plakalı motosiklet, Denizli istikametine giderken, tali yoldan caddeye kontrolsüz çıkan Çağla G. yönetimindeki 20 ABG 338 plakalı otomobille çarpıştı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada Çabuk yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Çabuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Çağla G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Süleyman Çabuk'un cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınarak Çal ilçesinin Develler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BALIK TUTMAKTAN DÖNÜYORMUŞ!

Motosikletini 12 gün önce satın aldığı öğrenilen Süleyman Çabuk’un, arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaktan dönerken kazanın yaşandığı bildirildi.