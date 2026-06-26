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Karne günü kan aktı: Parkta bıçaklanan lise öğrencisi ağır yaralandı!

Karne günü kan aktı: Parkta bıçaklanan lise öğrencisi ağır yaralandı!

26.06.2026 16:54:00
Güncellenme:
DHA
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Karne günü kan aktı: Parkta bıçaklanan lise öğrencisi ağır yaralandı!

Gaziantep’te, karne günü parkta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan Çağlar G. (16), ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Gaziantep’te, karne günü "kan" aktı. Olay, öğle saatlerinde, Batıkent Mahallesi’ndeki Vadi Park'ta meydana geldi.

Parkta karşılaşan Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 10’uncu sınıf öğrencisi Çağlar G. ve 12'nci sınıf öğrencisi Halil A. (18) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada Halil A., üzerinde bulundurduğu bıçakla Çağlar G.’yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Müdahalenin ardından Çağlar G., Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan Halil A., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

HAYATİ TAHLİKESİ VAR

Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınan Çağlar G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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