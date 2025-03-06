Karnında ameliyat iğnesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2025 - 05:05

Sabiha İ., doktora gittiğinde 1 buçuk sene evvel tüp bebek tedavisi sırasında kullanılan ameliyat iğnesinin karnında çıktığını belirtti. Sabiha İ., iğne çıkmasının ardından sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan eşi hakkında bulunduğu suç duyurusunun ardından iddianame hazırlandı.

Kumlucu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli Sabiha İ’nin hakaret ve basit yaralama, eşi şüpheli Ü.İ’nin ise kadına karşı tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçundan cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianamede tarafların birbirine darp ettiği öne sürüldü. Duruşma ise 11 Mart tarihinde görülecek. Cumhuriyet’e konuşan Sabiha İ., “Bu şahsın hak ettiği cezayı almasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Sabiha İ., olaydan evvel de eşinin şiddet uyguladığını öne sürdü.