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Kars’ın telefon kodu kaç? Kars’ın alan kodu kaç?

Kars’ın telefon kodu kaç? Kars’ın alan kodu kaç?

16.07.2025 16:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kars’ın telefon kodu kaç? Kars’ın alan kodu kaç?

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kars, tarihi kaleleri, eski Rus mimarisi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir şehirdir. Ani Harabeleri gibi önemli tarihi alanlara ev sahipliği yapan Kars, aynı zamanda kış turizmi ve yöresel lezzetleriyle öne çıkar. Telefonla iletişimde ise Kars’ın kendine özgü bir alan kodu bulunur. Peki, Kars’ın telefon kodu kaç? Kars’ın alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Kars, önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Kars'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Kars’ın telefon kodu kaç? Kars’ın alan kodu kaç?

KARS'IN TELEFON KODU KAÇ?

Kars iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0474’dür. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Kars için bu kod 474 olarak belirlenmiştir.

KARS'IN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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