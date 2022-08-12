Kars kent merkezindeki mezarlıkta yangın çıktı

12 Ağustos 2022 Cuma, 17:49

Kars’ta, kent merkezinde; Defne Kapalı Karadağ Mezarlığı’nda yangın çıktı. Vatandaşların 112’yi araması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı gelerek söndürme çalışması başlattı. Polis ve zabıta ekipleri de mezarlık çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Alevlerin rüzgârın ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede tüm mezarlığa yayılması üzerine itfaiye ekipleri alarma geçti. Yaklaşık 2 saat süren soğutma çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Mezarlık bekçisi, “Bayan mı varmış ne varmış. Ben de o baştaydım. Bağırdılar ki mezarlık yanıyor. Ben o baştan kaçıp bu tarafa geldim. Baktım yanıyor. Buradan komşular itfaiyeyi aramış. Kadın yakmış ben öbür taraftaydım. Yangın ondan çıktı. Defalarca da söylüyorum. Adamlar anlamıyor yoksa burası yanmaz” dedi.

“TAHTALI OLAN MEZARLARIN HİÇBİRİ ŞU ANDA GÖRÜNTÜDE YOK”

Güler Morkoç da “Bu mezarlık her yıl olduğu gibi bu yıl da yandı. Bizim mezarımız yanmadı ama bütün mezarlar bizim. Birinin yanmaması diğerinin yanmamasından önemli değil. Her yıl yanıyor. Buna bir çözüm getirilsin artık. Öyle diyorlar o bayanların kim olduğunun bence tespit edilmesi lazım. Böyle kuru bir şeyden yanmamalı. Mezarların üzerindeki otlar yolunabilir. Biz de bayramda yolduk. Tahtalı olan mezarların hiçbiri şu anda görüntüde yok. Çünkü yandı kül oldu. Yakınları gelip yarın yaptırmaya kalksa, ziyaretine gelse nasıl bulacak” dedi.

“KURU OTLARA ATEŞ VERİLİR Mİ?”

Hava Anayurt da “Geldik yakınımızın mezarını bulamıyoruz. Neden böyle yapıyorlar. Kuru otlara ateş verilir mi? Kuru ot bu akıl var mantık var. İnsan biraz kafasını kullanır. Bu ot yakılır mı? Bilmiyor mu buranın yanacağını. Etrafta bir sürü bina var bu ateş oralara da sıçrayabilir. Bırakmıyorlar ki ölülerimiz yattığı yerde rahat yatsın. Her sene böyle mezarlığı ateşe veriyorlar. Her sene geliyoruz yakmışlar. Neden yakıyorsunuz biçin. Asri Mezarlık’tan geldim. Babamın mezarı orada. Adamlar otları biçiyorlar. Ama burasının sahibi yok ki. Bu mezarlık kapatıldığından beri sahibi yok. Gelip de bakan yok. Bekçi koysunlar, bekçinin haberi olmuyor. Bu nasıl iş ben anlamadım” diye konuştu.

“ŞU ANA KADAR BİR BİLGİMİZ YOK”

Yangını söndürmek için yoğun çaba sarf eden itfaiye eri Sedat Acay, “Haber almamızın ardından ekiplerimiz ile birlikte yangın yerine geldik. Gördüğünüz gibi bizler de gerek müdahaleyi yaptık. Allah’a şükür herhangi bir can ve mal kaybı yok. Rüzgâr ve sıcak hava dolayısıyla oldukça zorlandık. Başarılı bir şekilde yangını söndürdük. Şu ana kadar bir bilgimiz yok ama araştırıyoruz” dedi.