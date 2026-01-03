Kars resmen buz tuttu: Termometreler eksi 28’i gösterdi!

Kentte etkili olan şiddetli ayaz nedeniyle araçlarının üzerine vatandaşlar halı battaniye örterek soğuktan korurken, çok sayıda aracın da camları buz tuttu.

Soğuk havada araçlarının camlarının buzunu temizleyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Kars’ın çok soğuk olduğunu ifade eden Sedat Topçu, "Kars’a ticari amaçla ile gelmiştim. Kars’ın bu kadar soğuk olduğunu bilmiyordum. Aracımın camları buz tuttu. Onun temizliğini yapıyorum. Kars işte adıyla güzel, soğuk havalarla meşhur olan bir ilimiz, bu şekilde devam ediyoruz, soğuk memleket" dedi.

EKSİ 28 DERECE!

Öte yandan Kars’ta hava sıcaklığı gece sıfırın altında 32 derece ölçülürken, sabah erken saatlerde hava sıcaklığı termometrelerde sıfırın altında 28 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda soğuk havanın etkisini sürdüreceğine dikkat çekildi.