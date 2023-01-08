Kars Sarıkamış'taki 'asma tavan' dehşetinde yeni gelişme: Yaralanan 32 kişi taburcu edildi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde önceki akşam saatlerinde Sarıkamış belgeselinin gösteriminin yapıldığı oteldeki salonun asma tavanının çökmesi sonucu yaralanan 32 kişi tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.
Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı etkinlikleri kapsamında Sarıkamış ilçesinde bir otelde dün akşam 'Sarıkamış Belgeseli'nin gösterimi yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı gala gecesinde otelin asma tavanı çöktü.
Sağlık ekipleri ve yurttaşlar tarafından göçükten çıkarılan 10 kişi Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken enkazdan çıkarılan 22 kişi de kendi imkanlarıyla tedavi için hastaneye müracaat etti.
Büyük bir bölümü ayakta tedavi edilen yaralılar, taburcu edilerek evlerine gönderildi.
VALİ PAYLAŞIM YAPTI
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kars Valisi Türker Öksüz, "Dün akşam saatlerinde Sarıkamış ilçemizde meydana gelen olayda yaralanan 32 vatandaşımızın tamamı taburcu edilmiş olup sağlık kuruluşlarımızda olay ile alakalı yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı
- MHP'den üstü kapalı Sinan Ateş açıklaması
- Sinan Sardoğan tutuklandı mı?
- Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme!
- Davutoğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı
- Buldan'ın ardından Demirtaş'tan dikkat çeken çıkış
- Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: Süre verdi
- Yine tarikat, yine çocuk istismarı!
- Kılıçdaroğlu'ndan kayyum iddiasına sert tepki
- CHP'den 'erken seçim' açıklaması