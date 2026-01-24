Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kars'ta 'soba' zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kars'ta 'soba' zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

24.01.2026 11:04:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kars'ta 'soba' zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sobalı ve tek katlı evde oturan 4 kişilik aile, şiddet baş ağrısı ve mide bulantısı yaşayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, baba K.O., anne L.O. ve çocukları Y.E.O. ile A.E.O.'nun sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini tespit etti.

ERZURUM'A SEVK EDİLDİLER

Ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile bireyleri, yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Kars #soba