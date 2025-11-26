Kars'ta 'torbacı' operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 apart dairede 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde; 5 parça halinde 43,2 gram metamfetamin ve 1 cam aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.K. (37) ve O.S. (32), ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.