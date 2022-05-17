Kars Valiliği'nden 'Vali Öksüz'ün adı ile dolandırıcılık' yapanlara karşı uyarı
Kars Valiliği, son günlerde Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile vali yardımcılarının adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.
Kars Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bazı kişilerin Vali Türker Öksüz ile vali yardımcılarının adını kullanıp vatandaşlardan para talep ederek dolandırıcılık yaptığı belirtildi.
Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Art niyetli kişilerin, ihtiyaç sahiplerine solunum cihazı ve tekerlekli sandalye alınması için yardım kampanyası adı altında iş adamı ve vatandaşlarımızdan para talep ettikleri yönünde duyumlar alınmıştır. Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır."
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