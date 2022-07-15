Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'dan Tarihi İstasyon'un tahsisine tepki
Karşıyaka’da 1800’lü yıllarda inşa edilen TCCD Genel Müdürlüğü’ne ait ilçe merkezinde bulunan tarihi istasyon binası, cumhurbaşkanı onayı ile İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edildi.
Tarihi binayı üç yıldır istemelerine rağmen kendilerine verilmemesine tepki gösteren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Tarihi olan ve restore edilmiş bina kültürel amaçlı kullanılmalı. Hiçbir şekilde kâr amacı gütmeyen tarihi ve sosyal amaçlı kullanılması gereken bir yerdi. Bu kadar açık ve net olan bir durumun cumhurbaşkanının onayına gitmesini çok anlamlı bulmuyorum. Bu kararın siyasi olduğunu düşünüyorum. Bize değil de İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne verilmesini anlamıyorum. Talep etmemize rağmen bize neden verilmedi, neden kiralanmadı. Vakıf ve Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği kullanabilirdi. Karşıyakalılarla beraber tasarlayacağımız bir küçük kurtuluş müzesi olabilirdi. Kent tarihi müzesi ya da bir kütüphane olabilirdi” diyerek tepki gösterdi. Karardan vazgeçilmesi gerektiğine vurgu yapan Tugay, “Tarihi mekânın bu şekilde kullanılmasını doğru bulmuyorum. Kararın yanlış olduğunu düşünüyorum ve bu karardan geri dönülmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
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