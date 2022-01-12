Karşıyaka Tiyatrosu Fosforlu Cevriye Müzikali ile perdelerini açtı
Karşıyaka Belediye Tiyatrosu 2022 yılının ilk perdesini Fosforlu Cevriye Müzikali ile açtı. Suat Derviş’in aynı adlı romanından Gülriz Sururi tarafından uyarlanarak oyunlaştırılan müzikal, beğeniyle izlendi.
Yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın ardından sahnelenen oyun keyif ve eğlence dolu dakikalara sahne oldu. Prömiyeri Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Fosforlu Cevriye Müzikali 15 Ocak'tan Mayıs ayına kadar her hafta Cumartesi günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.
“ESKİ GÜNLERİMİZE KAVUŞTUK”?
Konuya ilişkin detaylı bilgi veren Karşıyaka Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Zekeriya Hocalar, pandemi koşullarına rağmen 7 aylık sıkı bir çalışmanın ardından zor bir oyunu sahnelemenin ve seyirci ile buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti: “Eski günlerimize kavuştuk diyebiliriz, o gece fark ettim insanları yaşama döndürdük, hayata bağlanmalarını sağladık. Çünkü biz başta kendimiz öyle hissettik. Bizim hayatımız seyirciye bağlanmak, seyircimizden o besleyici enerjiyi aldık. Belediyemizin bize sunduğu desteklerden dolayı onur duyuyoruz. Beraberce ileriye yönelik başarıları birlikte yaşamak istiyoruz. Bundan sonra da seyircinin bu güzel oyunu izlemeleri için çağrıda bulunuyorum, heyecanımıza ortak olmalarını diliyorum.”?Pandemi nedeniyle sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımının titizlikle uygulandığı oyun için biletler Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nden temin edilebiliyor. Vatandaşlar 0232 366 44 59 numaralı hattı arayarak detaylı bilgi alabiliyor. Biletler vatandaşlara 10, öğrencilere 5 TL’den satılıyor.
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