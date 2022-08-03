Karşıyaka’da gökyüzüne yolculuk
Karşıyaka Belediyesi tarafından hizmete açılan Evrensel Çocuk Müzesi Karşıyaka Eğitim Kampüsü’nde gerçekleşen etkinlik ile yurttaşlar Ay ve Satürn'ü gözlemleme fırsatı buldu.
İzmir’de Karşıyaka Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Evrensel Çocuk Müzesi Karşıyaka Eğitim Kampüsü içerisinde hizmete sunulan Planetaryum’da (Uzay Küresi) ilk “Gece Gözlem Etkinliği” gerçekleşti. Yaş sınırı olmayan etkinliğe 370 kişi katıldı.
AY VE SATÜRN’Ü YAKINDAN GÖZLEMLEDİLER
“Işık ile Yolculuk” adlı filmin gösterimiyle başlayan gecede, astronom eğitmenler yaptıkları sunumla “Teleskop nedir? Neden ve nasıl kullanılır? Işık kirliliği nedir? Neden şehirde yıldızları çıplak gözle göremiyoruz?” sorularına yanıt vererek ziyaretçileri bilgilendirdi.
Ardından da tüm katılımcılar tek tek teleskop ile Ay’ı gözlemleme fırsatı buldu. Arcturus yıldızı ve gecenin ilerleyen saatlerine kalmayı tercih eden katılımcılar ile Satürn gözlemi de gerçekleştirildi. Teleskop ile izlenen gök cisimlerini konu alan mitolojik hikayeler ve yıldızlar hakkında bilinmeyen ilginç bilgilere dair anlatımlar yapıldı, konukların soruları yanıtlandı. İzmir’in en büyük planetaryumu olan tesiste, 16 Ağustos ve 31 Ağustos tarihlerinde tekrarlanacak.
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