Karşıyaka’da iklim krizine karşı zirve: CHP'li başkanlar bir araya geliyor

24 Şubat 2022 Perşembe, 10:32

Zirve, saat 10.00’da CHP genel başkan yardımcıları Ali Öztunç, Ahmet Akın, Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. İlk oturumda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, “İklim Krizinin Etkileri Açısından Kentlerimizde Mevcut Durum ve Belediyelerimizce Sürdürülmekte Olan Uygulamalar” bakımından görüşlerini ve deneyimlerini paylaşacaklar.

Akademisyenlerin ve alanında uzman isimlerin sunumlar yapacağı “İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Kapsamında, Bilimsel, Teknik ve Ekonomik Yönleriyle Belediyeler İçin Yol Haritası” konulu oturum ise saat 14.00’te başlayacak. British Institute at Ankara’dan (BIAA) Dr. Ender Peker “Niyetten Eyleme: Yerel İklim Eylem Planlarını Uygulamada Yaşanan Zorluklar”, Business Resilience 360 Kurucu Ortağı Erdem Erdin “Belediyeler Yeni İklim Risklerine Nasıl Hazırlık Yapabilir, Çözümler ve Paylaşımlar”, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nden Dr. Mete Çubukçu “GES Uygulamalarında Sık Yapılan Hatalar ve Çözüm Önerileri”, ENSİA Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nden Murat Güler “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uygulamalarında Yerel Yönetimlere Öneriler” başlıkları altında bilgi ve tecrübelerini konuklarla paylaşacak.

Ardından Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu’nun moderatörlüğünde “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları, Azaltım ve Uyuma Yönelik Hedefler ve Uygulamalar” konulu bir panel yapılacak. Panel sonrasında zirve, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Prof. Velibeyoğlu’nun değerlendirmeleriyle sona erecek.

HEDEF DİRENÇLİ KENTLER

İklim kriziyle mücadele çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Küresel çapta günümüzün en ağır, en acil müdahale edilmesi gereken sorunu, iklim krizidir. Yakın geleceğimizi tehdit eden bu ağır soruna karşı önlemler almak ve kentlerimizi dirençli hale getirmek zorundayız. Karşıyaka Belediyesi olarak, bu anlayışla hazırladığımız ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başkanlar buluşmasında, paylaşılacak bilgi ve tecrübeler itibarıyla bu çalışmalarımıza ışık olacaktır. Ortak aklın gücüyle, mücadelemizi daha verimli ve daha etkin hale getireceğiz” dedi.