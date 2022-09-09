Karşıyaka’da Nazan Öncel ile 9 Eylül şöleni!

09 Eylül 2022 Cuma, 11:08

Karşıyaka’da İzmir’in kurutuluşu çeşitli etkinliklerle kutlandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın ev sahipliğindeki kutlama programı; CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Mahir Polat, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç, gaziler, meclis üyeleri, muhtarlar ve her yaştan binlerce kişinin katıldığı kortejle başladı. Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlarla Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’ndan yürüyüşe geçen kalabalığa, özel olarak süslenen araçlar ve bisikletler eşlik etti. Konvoyun en önünde, 1924 model bir Rolls Royce yer aldı ve Atatürk ile kurmaylarının canlandırması yapıldı. Katılımcılar Cemal Gürsel Caddesi üzerinden Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’na ilerlerken, Karşıyaka Yelken Kulübü ile Karşıyaka Belediyesi Kano ekibi de coşkuyu körfeze taşıdı.

2022 KİŞİ ZEYBEK OYNADI

Yürüyüşten sonra Anıt önündeki Anayasa Meydanı’nda sergilenen ‘2022 Zeybek Tek Yürek’ gösterisi, alanı dolduran vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi. Gökyüzünden iki helikopterin eşlik ettiği 2022 kişilik muhteşem gösteri, katılımcıların oluşturduğu dev Atatürk imzasıyla noktalandı. Ardından yeşil kırmızı meşaleler yakıldı. Meydana bakan apartmanlarda oturan yüzlerce Karşıyakalı da bu tarihi anlara balkonlarından tanıklık etti, Türk Bayrakları ve alkışlarıyla destek verdi.

NAZAN ÖNCEL’DEN UNUTULMAZ KONSER

Kurtuluş kutlamalarının en büyük sürprizi ise Karşıyakalı sanatçı Nazan Öncel oldu. Sanatçı, sevilen şarkılarını binlerce kişiyle birlikte seslendirdi, hemşehrilerine hafızalardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti sundu. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da eşi Öznur Tugay ile birlikte sahneye çıkarak Öncel’e teşekkür çiçeği takdim etti. Ayrıca kanun yapım ustası Burçin Bayar Babaoğlu, geri dönüşüm malzemeleri ile tasarladığı müzik aletini Başkan Tugay ile birlikte Nazan Öncel’e armağan etti.

ADI KARŞIYAKA’DA ÖLÜMSÜZLEŞECEK

“9 Eylül’ümüzü doyasıya kutladık. Çok teşekkür ederiz. Sizinle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullanan Tugay, Öncel ile aralarında geçen keyifli sohbette sanatçının adını Karşıyaka’da bir caddeye vermek istediklerini söyledi ve “Siz her şeye layıksınız” dedi.

Nazan Öncel de “Söz verdiler kendileri. 1 Ekim’de yine geliyorum, kurdeleyi keseriz” diye konuştu ve gecede seyircilerine şöyle seslendi: “Ben her dönemin sanatçısı olmadım. Bir Cumhuriyet kadını olarak, Atatürk ilkelerine bağlı olarak bugüne geldim. Hep beraber geldik. 100. yılımız kutlu olsun. Ben İzmirliyim, aynı zamanda 35.5’luyum. En son buradan İstanbul’a gittiğimde 1986 senesinde şu evlerden birinde, Ali Bey Apartmanı’nda oturuyordum; 7 . katta. Karşıyaka'mı selam, sevgi ve bin saygı ile kucaklıyorum.”

DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN İZMİR!

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada da şunları kaydetti:

“Bugüne kadar pek çok özel günü sizlerle birlikte kutladık. Aynı göğün altında, aynı denizin kıyısında ve aynı aşkın coşkusuyla bir araya geldik ve Karşıyaka’nın farkını hep birlikte gösterdik. Bugün İzmir’imizin ve Karşıyaka’mızın kurtuluşunun 100. yılını kutlamak için bir aradayız. Bugün bu meydanda yüreği vatan sevgisiyle, Atatürk sevgisiyle çarpan Karşıyakalılar için, sizler için ilerde şunlar söylenecek; Onlar çağdaşlığın, laikliğin, demokrasinin, Türkiye Cumhuriyetinin sevdalısıydılar. Onlar tarihe, doğaya, çevreye, bilime, sanata, şehrine, ülkesine ve yeryüzüne saygının benzersiz örneğiydiler.

Onlar kadına saygının, çocuğa sevginin, yaşlıya hürmetin nasıl gösterileceğini, yaşayarak öğreten, ülkelerine örnek olan, güç ve cesaret veren Karşıyakalıydılar.

“Onlar İzmir’in dağlarında açan çiçekleri, Karşıyaka ruhu ve duruşuyla her daim taze tutan çok güzel ve çok özel insanlardı” diyecekler. “Onlar, yeşiline kırmızıyı kardeş, değerlerine olan bağlılıklarını yaşam sevinçlerine yoldaş yapan”, her türlü ötekileştirmeyi çöpe atarak “Biz birlikte varız, çünkü biz Karşıyaka’yız” diyerek birbirlerine ellerini uzatan, güzel insanlardı diye anlatacaklar.

Ve diyecek ki tarih: ben onları gururla, onurla sayfalarıma yazıyorum. Bugün Karşıyaka’nın onurlu tarihine yepyeni sayfalar ekleyen hemşerilerim, sizler çok yaşayın!

Saygıdeğer yurttaşlarım, 100 yıl önce topraklarımızı ve insanlarımızı işgalden, zulümden, acılardan kurtaran atalarımızın hakkı var hepimizin üzerinde. Onlar, kahraman Kuvvayi milliyeciler, onlar dağlarda efeler, onlar Mustafa Kemal’in askerleri, bir miras bıraktılar bize; Özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Bizden bekledikleri tek şey, ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen dahili ve harici düşmanlardan, hainlerden koruyarak Cumhuriyetimize sahip çıkmamız. Bizler sizlerle birlikte , hepimiz bu onurlu mücadelenin birer neferi olarak yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Hepinize bir kere daha, bu büyük yoldaşlığınız için şükranlarımı sunuyorum.

9 Eylül’lere, bu ülkenin var oluş mücadelesine emek veren, ter döken, can veren bütün atalarımızı, kurtuluşumuz kuruluşumuz ve var oluşumuz için hayatlarını armağan eden bütün değerlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere saygıyla, sevgiyle, minnetle ve sonsuz bağlılıkla anıyorum.

Doğum günün kutlu olsun İzmir, sen çok yaşa Karşıyaka diyorum. 2022 zeybekle duruşunu gösteren kentimi, Karşıyaka’mı ve hemşerilerimi saygıyla selamlıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Tugay, büyük alkış alan konuşmasını, Haluk Işık’ın 9 Eylül şiirini okuyarak tamamladı.