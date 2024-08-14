Karşıyaka’da orman yangını
İzmir’in Karşıyaka ilçesi sınırlarında yer alan Yamanlar Dağı’nda saat 21.40 sıralında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’nda saat 21.40 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan orman yangını ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 6 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesini sürdüğü öğrenildi.
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