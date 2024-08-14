Karşıyaka’da orman yangını

İzmir’in Karşıyaka ilçesi sınırlarında yer alan Yamanlar Dağı’nda saat 21.40 sıralında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.08.2024 - 00:19
Karşıyaka’da orman yangını
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İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’nda saat 21.40 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan orman yangını ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 6 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesini sürdüğü öğrenildi.


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