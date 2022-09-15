Karşıyaka'nın Kolektif Girişimcilik Merkezi ödül aldı
Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ‘Kolektif Girişimcilik Merkezi’ ile Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödüle layık görüldü.
Türkiye çapında 45 üye belediyenin 143 projeyle başvurduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Kolektif Girişimcilik Merkezi’ Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödüle aldı. İzmir’den ödül almaya hak kazanan tek ilçe belediyesi olan Karşıyaka Belediyesi’nin Başkan Dr. Cemil Tugay “Kolektif Girişimcilik Merkezi’mizin başarısını taçlandıran bu ödül bizim için çok değerli. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE ÖNEMLİ KATKI
Karşıyaka’nın yerelde sürdürülebilir kalkınmasına sosyal, kültürel, ekonomik düzeyde katma değer sağlamak ve bölgedeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine öncülük etmek amacıyla 1 Mart 2021 tarihinde faaliyete geçen Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi’nde 16 ay içerisinde; 23 fiziki eğitim (1133 katılım), 25 çevrim içi eğitim (814 katılım), 9 yeni nesil etkinlik (580 katılım), 5 lise girişimcilik eğitimi (150 öğrenci), 11 üniversite topluluğu buluşması (445 öğrenci), 81 mentor girişimci buluşması düzenlendi.
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